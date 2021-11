Résumé de l'épisode 1053 du mardi 9 novembre 2021

L’arrivée de Rebecca à Sète ne réjouit pas sa fille Raphaëlle. Elle lui en veut d’être partie il y a 30 ans. Pour elle, elle n’a plus de mère. Mais ça n’arrête pas Rebecca qui est prête à tout pour retrouver sa famille, en commençant par ses petites filles, Maud et Camille. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.