Résumé de l'épisode 1054 du mercredi 10 novembre 2021

Le sort s'acharne sur Noor et Gabriel ! A chaque fois qu'ils s'apprêtent à passer à l'action, ils sont toujours interrompus. Raphaëlle n'apprécie pas la présence de son invitée surprise et fait tout pour que Rebecca ne s'approche pas de ses filles.