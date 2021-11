Résumé de l'épisode 1055 du jeudi 11 novembre 2021

Jordan n'a pas rêvé, il se passe bien quelque chose entre lui et Jahia. Mais leur relation s'annonce plus compliquée que prévu… Jahia n'assume pas cette relation devant sa sœur, elle n'ose pas lui avouer et devient fuyante.