Résumé de l'épisode 1058 du mardi 16 novembre 2021

Christelle et Sylvain visitent pour la première fois la maison de leurs rêves. Mais ils ne perdent pas le nord et font tout pour négocier le prix ! La police creuse une piste pour en savoir plus sur l'agresseur de Rebecca. Mais visiblement Sébastien n'y est pas pour rien dans cette histoire.