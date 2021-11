Résumé de l'épisode 1060 du jeudi 18 novembre 2021

Samuel se reprend en main lorsqu’il voit Victoire et Benjamin s’embrasser. Lui aussi veut rencontrer quelqu’un et passer à autre chose ! Quant à Xavier, il découvre un secret sur Rebecca. Raphaëlle est un danger pour elle-même, elle s’apprête à faire le pire. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.