Résumé de l'épisode 1061 du vendredi 19 novembre 2021

Judith et Noa se lancent dans une compétition pour remporter le projet du Little Spoon. Rebecca révèle la vérité à Xavier au sujet de sa relation passée avec son père. Mais il ne lâche pas l’affaire et veut découvrir ce qui est réellement arrivé à son père. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.