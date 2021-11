Résumé de l'épisode 1062 du lundi 22 novembre 2021

Noa et Judith sont en concurrence pour remporter le Little Spoon et s’ils se sont entendus au début pour tout se passe bien, ce n’est plus vraiment le cas. Xavier compare l’ADN de Rebecca à celui retrouvé sur la chemise de son père le jour de sa mort. Le résultat entraîne de lourdes conséquences… Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.