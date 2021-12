Résumé de l'épisode 1067 du lundi 29 novembre 2021

Judith remporte le projet du Little Spoon ! Xavier est hors de danger et va bientôt se réveiller. Cette nouvelle inquiète Rebecca et Sébastien qui cherche un nouveau plan pour protéger leur famille. Rebecca décide de se dénoncer pour l’accident de Xavier. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.