Résumé de l'épisode 1075 du jeudi 9 décembre 2021

Tout va à merveille entre Georges et Vanessa, ils sont inséparables. Alors que Camille persiste à affirmer qu’elle n’a jamais publié cette vidéo sur Lizzie, un scooter lui fonce dessus et la fauche au bord de la route. La vengeance est amère pour Jordan… Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.