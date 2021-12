Résumé de l'épisode 1078 du mardi 14 décembre 2021

Personne ne comprend le geste de Lizzie. Malgré le soutien de ses enfants, Audrey culpabilise. Aurore reprend l’enquête qui piétine. Une alliance inattendue se forme entre Mona et Victoire. Alex et Chloé partagent un tendre moment familial en cherchant la nounou de Céleste.. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.