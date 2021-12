Résumé de l'épisode 1080 du jeudi 16 décembre 2021

La police continue son enquête. Lizzie et Jack prennent les choses en main pour tout arranger au lycée. Roxane et Sara font une découverte choquante sur Nordine. Mona, drama-queen, réagit très mal à la dernière annonce de Georges.. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.