Résumé de l'épisode 1083 du mardi 21 décembre 2021

L’arrivée du nouveau baby-sitter de Céleste surprend beaucoup Alex. Sara et Roxane ont une nouvelle piste sur le vol des ordinateurs du supermarché. La capitaine Jacob met tout en place pour l’intercepter et découvre qu’il s’agit en fait de Nathan ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.