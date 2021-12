Résumé de l'épisode 1086 du vendredi 24 décembre 2021

Nordine ne sait plus comment agir avec Martin et finit enfin par lui avouer qu’il est son fils. Aurore reçoit un appel inattendu, elle apprend une nouvelle qui est sur le point de bouleverser sa vie ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.