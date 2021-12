Résumé de l'épisode 1088 du mardi 28 décembre 2021

L'enquête sur le cambriolage de la galerie d'art continue, la police est sur une piste et fait le rapprochement avec les cambriolages des villas. Aurore se laisse convaincre par sa famille et revient sur sa décision. Elle va aller voir sa mère.