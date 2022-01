Résumé de l'épisode 1091 du vendredi 31 décembre 2021

Martin est visé personnellement par le mystérieux cambrioleur et se fait voler sa moto sous ses yeux le soir du mariage de Roxane et Sara. Aurore est persuadée que sa sœur est à Sète et ses certitudes se confirment rapidement...