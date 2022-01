Résumé de l'épisode 1096 du vendredi 7 janvier 2022

Les débuts de Noor à l'hôpital Saint Clair de Sète sont plus compliqués que prévus et son duo avec Cédric n'arrange pas la situation. Aurore a demandé à Estelle de se faire passer pour sa sœur Zoé en échange d'argent...