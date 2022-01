Résumé de l'épisode 1098 du mardi 11 janvier 2022

Alex décide de parler à Flore et de la quitter, mais cette séparation est dure à digérer pour elle. Les soupçons d’Aurore se confirment, c’est bien sa sœur Zoé qui se cache derrière le pseudo ”AL” et qui est à l’origine des cambriolages. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.