Résumé de l'épisode 1100 du jeudi 13 janvier 2022

Flore digère difficilement sa rupture avec Alex. Ce dernier s'inquiète pour elle et s'apprête à veiller sur son ex. Aurore fait tout son possible pour sauver sa sœur quitte à mettre sa carrière en péril...