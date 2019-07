Résumé de l'épisode 501 du vendredi 5 juillet

Sandrine et Laurence ont décidé de ne plus vivre sous le même toit. Une décision radicale qui ne plaît pas à Arthur. Aurore, Martin et Georges enquêtent sur la disparition d’Olivier Doucet. Ils prennent l’enquête très au sérieux. Le plan de Clémentine et Garance semble fonctionner. Mais à quel prix ? La police retrouve Olivier dans une mare de sang inconscient. Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.