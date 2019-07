Résumé de l'épisode 506 du vendredi 12 juillet

Philippe Lazzari part en forêt afin d'enterrer un sac ... Pendant ce temps, Anna et Mathieu partagent leurs derniers moments ensemble car Karim est de retour à Sète pour la fin de sa rééducation mais le policier sent rapidement que quelque chose cloche ... Maxime et Amanda partagent un moment sur la plage et finissent par s'embrasser ! Noor et Timothée décident de déterrer le sac de Philippe Lazzari et font une macabre découverte : des ossements humains... Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.