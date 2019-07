Résumé de l'épisode 511 du 19 juillet

Arthur ne supporte plus les regards des gens depuis son amputation du bras. Sofia tente de le réconforter. Elle semble bien l’apprécier ! Alors qu’Arthur se rapproche de Sofia, Gabriel lui avoue commence à avoir des sentiments pour cette dernière. Arthur en devient agressif… Au commissariat, les parents de Victoire et Sandrine Lazzari ont l’interdiction formelle de quitter Sète. Anne-Marie commence à avoir des doutes sur l’innocence de Philippe… En quoi était-il impliqué dans le meurtre de Guillaume Delcourt ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.