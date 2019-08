Samuel est fou de Leïla, il veut passer sa vie avec elle et souhaite garder le bébé. Soraya et Noor redoutent l'arrivée de cet enfant... Morgan explique à Sandrine que plus elle attend, plus ce sera violent quand tout explosera. Sandrine décide alors de dire à Victoire qu'il y a 30 ans, elle est tombée enceinte de Guillaume Delcourt. Madame Lazarri n'a pas supporté et l'a forcé à avorter. Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs à 19h20 sur TF1.