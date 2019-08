Dans les épisodes précédents, Victor Brunet s’intéresse de plus en plus à Clémentine Doucet. Elle est mise en garde par son avocat. Mais l’homme d’affaires n’est pas intéressé par son projet en faveur des handicapés. C’est la mère de Garance qui l’anime ! De son côté, Thomas est arrêté par Aurore et Georges pour enlèvement, séquestration et meurtre. Retrouvez tous les soirs à 19h20 « Demain nous appartient » sur TF1.