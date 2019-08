Dans les épisodes précédents, Leïla et Samuel font le point sur leur relation car le médecin n'accepte pas l'avortement de sa fiancée. Victoire et Sandrine s'expliquent une nouvelle fois, la jeune interne est persuadée que sa soeur lui cache quelque chose ... Suite à cette discussion houleuse, Sandrine se confie à Chloé et lui annonce que Victoire est sa fille ! Retrouvez tous les soirs à 19h20 « Demain nous appartient » sur TF1.