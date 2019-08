Résumé de l'épisode 532 du lundi 19 août

Dans les épisodes précédents, Manon et Arthur ont atteint leur objectif en rendant Sofia, jalouse de la relation qu'ils entretiennent. Malheureusement, Manon s'est pris à son propre piège et réalise qu'elle a des sentiments pour Arthur quand elle voit le jeune homme se faire embrasser par Sofia. Chez les Lazzari, Sandrine annonce à Victoire qu'elle est sa mère ... Victoire sous le choc met le feu à son berceau et à ses jouets de petite fille. Retrouvez tous les soirs à 19h20 « Demain nous appartient » sur TF1.