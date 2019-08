Clémentine Doucet et Victor Brunet ne cessent de se rapprocher... Victoire n'arrive toujours pas à réaliser que Sandrine est sa mère et non sa grande soeur. Elle en veut terriblement à Anne-Sophie Lazzari et essaye de la tuer... Pour Victoire, Anne-Sophie ne mérite pas de vivre. Retrouvez tous les soirs "Demain nous appartient" à 19h20 sur TF1