Victoire ne se considère plus être une Lazzari et rejette toute sa famille... Sandrine et Georges sont très inquiets pour elle. Le stalker de Clémentine Doucet a saccagé tout son appartement. Victoire Brunet est embarqué par la police en garde à vue sous les yeux de son fils... Retrouvez tous les soirs "demain nous appartient" sur TF1 à 19h20.