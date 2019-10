Rose est perturbée lorsqu'elle tombe nez à nez face à Valérie et Antoine. Ils décident de se retrouver plus tard et débutent un jeu de séduction dangereux. Georges et Aurore reçoivent un appel pouvant prouver que Pierre Leroy est toujours en vie. Il a pourtant été assassiné peu de temps auparavant…Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs sur TF1 à 19h20.