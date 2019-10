Le témoignage de Georges au procès de Laurence redonne confiance à Victor pour condamner celle-ci. La fin de la cavale pour Tristan et Justine a sonné. Ils sont rattrapés par la police et Justine craint de ne pas revoir sa fille avant un certain temps... Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs sur TF1 à 19h20.