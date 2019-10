La relation de Rose et Antoine devient de plus en plus en étrange. On dirait bien qu’Antoine a quelque chose à cacher. Au procès de Laurence, Robin Bellanger témoigne et accable Lola. Son père Victor a pourtant donné 5 000€ à Robin pour qu’il témoigne en faveur de sa fille. Victor est fou de rage et ne compte certainement pas en rester là. Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs à 19h20 sur TF1.