Les disputes sont de plus en plus nombreuses et violentes entre Antoine et Valérie. Le couple va mal et les retrouvailles entre Antoine et Rose ne vont rien arranger. Au moment où tous les soupçons du meurtre de Pierre Leroy mènent à Justine, Françoise, sa mère, se rend au commissariat pour avouer le meurtre de Pierre ! Qui est le réel coupable dans cette affaire ? Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs à 19h20 sur TF1.