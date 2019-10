Résumé de l'épisode 577 du lundi 21 octobre

Timothée, témoin de la mort de sa sœur Lola, témoigne au procès de Laurence. L’avocate de celle-ci met en cause le témoignage de Timothée à cause de son autisme. Son père Victor est fou de rage et ne compte pas en rester là. Sara parle à Justine pour la pousser à dire la vérité et reconnaitre le meurtre de Pierre Leroy. Justine va-t-elle laisser sa mère innocente en prison ou se dénoncer et ne plus pouvoir voir sa fille ? Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs à 19h20 sur TF1.