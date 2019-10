Résumé de l'épisode 581 du vendredi 25 octobre

Justine est totalement déboussolée en prison. Le manque de sa fille et l’incapacité de remplir son rôle de mère lui apportent une profonde tristesse. Antoine est aux côtés de Souleymane pour qui les souvenirs de l’accident de bateau restent flous… La police parvient au même moment à récupérer un message audio de Valérie. Portée disparue en mer, cet indice pourrait éclairer Martin et son équipe sur les raisons de l’accident, et la possible mise en cause de son mari Antoine… Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.