Résumé de l'épisode 583 du mardi 29 octobre

Laurence se réveille suite à son AVC, le Docteur Daunier est confiant sur son état de santé. Victor craint que le procès sur la mort de sa fille soit annulé et il ne peut se résoudre à cette issue. Souleymane continue de faire des cauchemars, notamment un où il entend un coup de feu lors de la nuit du drame. Martin et Georges enquêtent sur la disparition de Valérie et les deux policiers retrouvent un pistolet sur le bateau d'Antoine Myriel...