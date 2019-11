Résumé de l'épisode 585 du jeudi 31 octobre

Judith décide de maintenir sa fête d’Halloween alors que Chloé et Alex lui ont demandé de l’annuler… Lors de cette soirée, Judith continue de se rapprocher de son cousin, Barth. De son côté, Antoine tente de faire face à la disparition de Valérie et organise une cérémonie d’hommage sur le port de Sète. Sara et Georges observent discrètement la cérémonie et aperçoivent Robin Bellanger en train de rôder autour. Plus tard dans la soirée, la police interpelle Robin sur le bateau des Myriel… Que faisait-il sur le bateau ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.