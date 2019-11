Résumé de l'épisode 587 du lundi 2 novembre

Dans le dernier épisode : Noor explique à Timothée qu’elle n’est plus amoureuse de lui, tandis que Jules a une attitude décevante vis-à-vis de la jeune ado. Martin interpelle Antoine pour le confronter à une preuve accablante et le place en garde à vue. L’enquête n’en reste pas là, Martin et son équipe découvre qu’Antoine aurait saboté le canot de survie avec l’aide d’une complice… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.