Dans l’épisode précédent : Chloé est épuisée et décide ne plus faire de fécondation in vitro. Souleymane affronte Rose pour savoir la vérité. Elle lui avoue entretenir une relation amoureuse avec son père. Souleymane est furieux et en vient même à frapper Antoine au visage. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.