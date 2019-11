Résumé de l'épisode 591 du vendredi 8 novembre 2019

Dans les épisodes précédents Alex indique à sa famille qu’il ne souhaite pas fêter son anniversaire. Il n’en est pas question pour Chloé, qui lui organise en secret une très belle fête surprise au mas. Valérie est retrouvée en vie sur une plage d’Algérie ! Epuisée et assoiffée, des habitants lui viennent en aide. Elle ne peut pas leur expliquer qui elle est ni ce qu’il s’est passé… elle se réveille amnésique et ne se souvient plus de rien. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.