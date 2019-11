Résumé de l'épisode 592 du lundi 11 novembre 2019

Dans les épisodes précédents le couple d’Alex et Chloé se divise… Les échecs répétés des tentatives de grossesse commencent à peser lourd sur les épaules du couple. Il n’y a plus que Souleymane qui croit encore à la survie de sa mère. Le jeune ado a raison d’y croire car Valérie est bel et bien en vie. Elle s’est cependant réveillée amnésique, échouée sur une plage. Un bracelet retrouvé dans son canot de survie pourrait bien réveiller certains souvenirs et lui permettre de se rappeler qui elle est. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.