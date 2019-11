Dans les épisodes précédents, Bart apprend qu’Arnaud a fait tout son possible pour l’empêcher de voir sa mère avant qu’elle ne soit plongée dans le coma. L’état de Chloé est très inquiêtant, elle est en détresse respiratoire et vient de frôler la mort. Si les médecins veulent sauver Chloé, il va falloir sacrifier le bébé. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.