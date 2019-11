Dans les épisodes précédents, Victor menace Laurence de mort. Chloé, toujours intubée, est inquiète sur son état de santé et celui du bébé. Martin confronte Robin à ses découvertes sur l’incendie révélant qu’il s’agit d’un acte criminel. Antoine à une grave et étrange blessure à l’épaule… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.