Résumé de l'épisode 602 du lundi 25 novembre 2019

Dans les épisodes précédents le père de Sofia est catégorique, elle ne doit plus voir Arthur. Les deux jeunes tourtereaux sont prêts à tout pour continuer à vivre leur idylle. Ils forcent légèrement la main de Victoire et Georges pour pouvoir dormir en amoureux chez eux. Chloé passe une échographie. Le bébé est toujours vivant mais elle n’est pas encore au courant qu’il y a des complications. Elle peut faire une fausse couche à tout moment, les prochains jours sont cruciaux. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.