Dans les épisodes précédents Victoire commence à prendre conscience que Flore sort de son coma artificiel ! Pendant ce temps, les relations sont de plus en plus explosives entre Bart et Arnaud. Les deux hommes en viennent même aux mains ! Noor est confrontée aux vidéos pyromanes de Jules et nie avoir encore un contact avec lui. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.