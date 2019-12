Dans les épisodes précédents : Flore est entre la vie et la mort. Marianne et Victoire font tout pour la réanimer. Chloé apprend que c’est Antoine qui l’a sauvé du Mas en feu. Elle apprend également que tout le monde lui a menti sur ses risques de fausse couche. Elle vient d’ailleurs d’avoir de forts saignements pendant la nuit… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.