Dans les épisodes précédents : le couple Leila/Samuel et la famille Jacob s’organisent pour passer Noël ensemble. C’était sans compter la découverte de Leila concernant une aventure passée et méconnue de tous entre Aurore et Samuel. La clé du tableau électrique qui a mis le feu au mas est retrouvée dans le sac de Jeanne. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.