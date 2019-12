Dans les épisodes précédents : Leila apprend que Samuel et Aurore ont eu une histoire ensemble quand ils étaient plus jeunes. Aurore est quand à elle occupée à interroger Jeanne qui s’est dénoncée comme coupable de l’incendie du Mas. Chloé vient de découvrir quelque chose d’étrange à propos de sa fausse couche… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.