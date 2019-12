Dans les épisodes précédents : Ariane et Antoine ne se voient plus mais Souleymane souhaite absolument faire noël à trois. Aurore apprend que William est au courant pour Sofia… Elle se rend chez Leila pour en découdre. Sofia quand à elle ne se doute de rien. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.