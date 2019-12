Résumé de l'épisode 621 du vendredi 20 décembre 2019

Dans les épisodes précédents : Lou ne veut pas que Karim passe noël avec leur fille à cause de sa nouvelle copine. Anna est prête à aider Karim pour qu’il ait le noël qu’il souhaite. Sofia ne comprend pas pourquoi Samuel et Leila ne font plus noël avec eux. Leila apprend à Samuel une nouvelle qui le fait disjoncter et pourrait bien le pousser au pire… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.