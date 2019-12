Résumé de l'épisode 622 du lundi 23 décembre 2019

Dans les épisodes précédents, Karim et Anna profitent d’un moment d’égarement pour s’embrasser ! Sofia et Manon veulent comprendre pourquoi la relation de leurs parents et si tendue en ce moment. Elles prennent le téléphone d’Aurore pour regarder les SMS échangés entre les deux parents. Un message en particulier les intrigue : « La seule chose qui compte, c’est que Sofia ne l’apprenne jamais ». Vont-elles apprendre le terrible secret qui repose sur la famille ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.