Résumé de l'épisode 624 du mercredi 25 décembre 2019

Dans les épisodes précédents, un concurrent sérieux se positionne pour racheter le Mas. Alex est face à un dilemme difficile. Aurore confronte Leila pour s’expliquer et lui faire réaliser les dégâts qu’elle a causé. Samuel commence sérieusement à s’entêter et se rend chez les Daumier pour parler à Sofia. La réaction de sa fille biologique risque de ne pas laisser indifférent. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.